«Гоните от себя дураков!» Юрий Грымов готов баловать себя и других в новом году

Художественный руководитель театра «Модерн», участник проекта НСН «Авторские новости» Юрий Грымов пожелал россиянам в наступающем Новом году здоровья и предложил всем внимательно относиться к своему окружению.

«Хочу поздравить всех радиослушателей с удивительном праздником. Новый год — ключевой слово «новый». Нам как никогда хочется нового, потому что на этот старый год хочется плюнуть через плечо — это год потерь, страхов, отчаяния. И следующий год — год Быка — уверен, должен дать новую энергию, напористость, силы и мощь. Балуйте себя, балуйте своих близких! Здоровья вам! Я поднимаю бокал за всех ваших близких. И - поменьше дураков рядом! Гоните их от себя. Окружайте себя умными, талантливыми, интересными, добрыми людьми. С Новым годом!» - заявил он в эфире НСН.

Ранее Грымов рассказал о премьерах, запланированных в его театре на 2021 год. По его словам, актёры «Модерна» репетируют «Женитьбу» по Гоголю, где Лолита Милявская будет играть Агафью Тихоновну. Спектакль объединит сюжеты трёх произведений русской классики: «Женитьбы» Гоголя, «Женитьбы Бальзаминова» Островского и «Предложения» Чехова. Кроме того, в новом году в театре планируют поставить спектакль по произведениям Булгакова «Белая гвардия» и «Дни Турбиных».

