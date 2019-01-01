Голунова отправили под домашний арест

Никулинский суд Москвы принял решение отправить журналиста издания «Медуза» Александра Голунова под домашний арест до 7 августа.

Напомним, Голунов был задержан утром 7 июня. Как сообщили в столичном главке МВД, у журналиста были найдены свёртки с неизвестным порошком. В результате экспертизы было установлено, что это наркотик мефедрон.

По заявлению полиции, дома у задержанного также были найдены наркотики и оборудование для их производства. Сам журналист утверждает, что к наркотикам отношения не имеет. По его словам, ему их подбросили.

