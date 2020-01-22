Голунов ждет извинений

Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование. Он просит признать незаконными бездействия должностных лиц Генеральной прокуратуры РФ, которые выражались в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства. По словам его адвоката, при прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям прокурор обязан в письменном виде принести извинения от имени государства в течение месяца. Этого не сделано по сей день.

Журналист «Медузы» был задержан в июне прошлого года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. После бурной реакции общества и СМИ буквально через несколько дней дело против него было прекращено. Полицейские, которые участвовали в задержании Голунова, были уволены, а несколько высокопоставленных сотрудников МВД лишились должностей. В декабре стало известно, что по факту задержания Голунова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналист был признан потерпевшим.

Одними только извинениями Иван Голунов довольствоваться не намерен. Об этом он сам заявил в эфире НСН.

«При освобождении, при снятии с меня обвинений в связи с недоказанностью мне было вручено извещение о праве на реабилитацию, в котором было сказано, что, в том числе, передо мной должны извиниться органы прокуратуры. С тех пор прошло больше полугода, а извинений я, собственно, так и не получил. Я посмотрел законодательство. Это должно было произойти в течение месяца. Сейчас я буду готовить иск о возмещении ущерба в рамках реабилитации. Для этого мне, в том числе, нужно, чтобы все действия были совершены. В том числе, чтобы прокуратура принесла извинения. Возможно, она это забыла сделать. Я вот таким образом напомню».

Письмо с требованием извинений направлено на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, которого как раз сегодня утвердил в должности Совет Федерации. Как заявил НСН бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло, с приходом Краснова в прокуратуре ожидаются серьезные изменения, в том числе по борьбе с коррупцией и с точки зрения соблюдения законности внутри самой прокуратуры». Пока, впрочем, Краснову явно не до Голунова: разобраться бы с кадрами. Через несколько часов после его утверждения в отставку подал первый замгенпрокурора Александр Буксман, а также три начальника главков: начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, начальник кадрового управления Сергей Замуруев и начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев.

