Голунов ждет извинений
Журналист написал жалобу новому генпрокурору.
Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства за незаконное уголовное преследование. Он просит признать незаконными бездействия должностных лиц Генеральной прокуратуры РФ, которые выражались в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства. По словам его адвоката, при прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям прокурор обязан в письменном виде принести извинения от имени государства в течение месяца. Этого не сделано по сей день.
Журналист «Медузы» был задержан в июне прошлого года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. После бурной реакции общества и СМИ буквально через несколько дней дело против него было прекращено. Полицейские, которые участвовали в задержании Голунова, были уволены, а несколько высокопоставленных сотрудников МВД лишились должностей. В декабре стало известно, что по факту задержания Голунова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналист был признан потерпевшим.
Одними только извинениями Иван Голунов довольствоваться не намерен. Об этом он сам заявил в эфире НСН.
«При освобождении, при снятии с меня обвинений в связи с недоказанностью мне было вручено извещение о праве на реабилитацию, в котором было сказано, что, в том числе, передо мной должны извиниться органы прокуратуры. С тех пор прошло больше полугода, а извинений я, собственно, так и не получил. Я посмотрел законодательство. Это должно было произойти в течение месяца. Сейчас я буду готовить иск о возмещении ущерба в рамках реабилитации. Для этого мне, в том числе, нужно, чтобы все действия были совершены. В том числе, чтобы прокуратура принесла извинения. Возможно, она это забыла сделать. Я вот таким образом напомню».
Письмо с требованием извинений направлено на имя нового генпрокурора Игоря Краснова, которого как раз сегодня утвердил в должности Совет Федерации. Как заявил НСН бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального Союза Адвокатов России Евгений Тарло, с приходом Краснова в прокуратуре ожидаются серьезные изменения, в том числе по борьбе с коррупцией и с точки зрения соблюдения законности внутри самой прокуратуры». Пока, впрочем, Краснову явно не до Голунова: разобраться бы с кадрами. Через несколько часов после его утверждения в отставку подал первый замгенпрокурора Александр Буксман, а также три начальника главков: начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук, начальник кадрового управления Сергей Замуруев и начальник управления делами Генпрокуратуры Сергей Сергеев.
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