Главред «МК» связал задержание журналиста Сафронова с «Роскосмосом»

Во вторник ФСБ задержала бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта», ныне - советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова - его заподозрили в передаче секретных данных зарубежным разведслужбам.

В то же время глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации во время работы в госкорпорации, а также сообщил о «высоком профессионализме и личной порядочности» коллеги.

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, комментируя ситуацию, сообщил НСН, что «пока еще мало информации, чтобы делать выводы».

«Сейчас комиссия Совета по правам человека анализирует эту ситуацию. Ева Меркачева (журналист «МК», член СПЧ - НСН) собирается посетить его, потому что она член Наблюдательной комиссии», - рассказал Гусев.

Также главный редактор «МК» предположил, с чем может быть связано задержание Сафронова.

«Я не думаю что это дело связано с его публикациями, чисто с журналистским материалом, на мой взгляд, дело в его деятельности в «Роскосмосе», - заявил Гусев.

Ранее НСН сообщала о реакции Кремля на задержание Ивана Сафронова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сослался на заявление ФСБ о том, что Сафронов обвиняется в передаче секретных данных зарубежным разведслужбам. Песков также подчеркнул, что задержание не связано с его журналистской деятельностью.

