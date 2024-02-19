«Головная боль!»: Учителя не поддержали возвращение пионерских галстуков в школы

«Это сейчас невыполнимо, потому что единой формы нет. Это получается, что повесить галстук нужно на очень разную одежду, которую носят ученики. Это не очень эстетично будет. Какой в этом смысл? Я не против того, чтобы была какая-то школьная форма. Но в современных условиях данная идея нереализуема. Стремление к индивидуальности настолько проникло в общество, что сейчас какие-то единые стандарты не могут существовать», - отметил он.

По его словам, инициатива лишь добавит «головной боли» ученикам, родителям и учителям, а эффекта никакого не будет.

«Это просто очередная головная боль для родителей, для учащихся, для классных руководителей и так далее. Если что-то вводить, нужен контроль. Не каждый ученик захочет носить галстук или какой-то значок. Придется искать методы воздействия на учеников. Возможно, учителя начнут использовать какие-то репрессивные меры, а это ресурсы и конфликты. Дополнять напряжением сложные отношения между всеми участниками образовательного процесса не стоит. Это не добавит в школы созидания и нормальной обстановки», - заключил собеседник НСН.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская призвала шить школьную форму на различные типы фигуры детей, чтобы избежать буллинга в школах, передает «Радиоточка НСН».

