В России с 1 июня появится перечень рекомендованных профессий для подростков

С 1 июня 2024 года в России появится перечень профессий, рекомендованных для трудоустройства подростков, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, передает «Российская газета».

По его словам, в него внесено 48 профессий, однако в будущем перечень может быть расширен. Сегодня в списке оказались курьеры, дизайнеры, помощники вожатых и другие профессии. Отмечается, что учитывались просьбы работодателей, родителей и самих ребят.