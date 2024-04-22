В России с 1 июня появится перечень рекомендованных профессий для подростков

С 1 июня 2024 года в России появится перечень профессий, рекомендованных для трудоустройства подростков, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, передает «Российская газета».

По его словам, в него внесено 48 профессий, однако в будущем перечень может быть расширен. Сегодня в списке оказались курьеры, дизайнеры, помощники вожатых и другие профессии. Отмечается, что учитывались просьбы работодателей, родителей и самих ребят.

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Сегодня регионы выделяют дополнительные бюджеты для привлечения подростков на рынок труда, заявила ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Радиоточке НСН». Она отметила, что несовершеннолетние работают меньше, но получать должны минимальный размер оплаты труда.

Она отметила, что подростки – это сокращенная продолжительность рабочего времени, это дополнительный контроль со стороны органов опеки и попечительства, дополнительный контроль со стороны государства. При этом ребенку все равно нужно заплатить минимальный размер оплаты труда, напомнила депутат.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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