Голосование завершилось во всех регионах Дальнего Востока
В 20:00 по местному времени (15:00 мск) закрылись избирательные участки в самом западном регионе Дальнего Востока - в Бурятия. Об этом ТАСС рассказали в республиканской избирательной комиссии.
" С первого дня голосования в Бурятии работало 835 участковых избирательных комиссий: 813 постоянных и 22 временных. Явка на 15:00 (10:00 мск) составила 38,26%", - сообщили в избиркоме Бурятии.
В республике прошли выборы депутатов Госдумы, в них участвовали 10 кандидатов, а также проведены дополнительные выборы депутата Народного хурала (парламента) Бурятии по одномандатному округу №15 и ряд выборов в органы местного самоуправления. Численность избирателей в республике – 694 557 человек.
В регионах ДФО в настоящее время идет подсчет голосов, помимо депутатов Госдумы, жители Дальнего Востока избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае также прошли выборы губернатора. За соблюдением закона при проведении голосования следили более 20 тыс. наблюдателей, в том числе и из других государств. Чтобы обеспечить безопасность участников голосования в условиях пандемии коронавируса на каждом избирательном участке соблюдались строгие противоэпидемиологические меры.
Ранее сообщалось, что явка на выборах в Госдуму превысила 40%.
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