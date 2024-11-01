«Гололедица и дождь»: В Москве с 4 ноября установится временный снежный покров

Начиная с 1 ноября погода в Москве и области будет очень переменчивой, дневные температуры не будут превышать +7 градусов, а сильный порывистый ветер создаст условия для гололедицы. Об этом в беседе с НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«С первого числа ноября погода будет очень изменчивая. Сегодня постепенно в течение дня температура достигнет очень высоких значений - до +10 градусов. Но при этом идет существенное понижение давления, появятся осадки в виде довольно интенсивного дождя. Сильный ветер с порывами 16-21 метров в секунду. Наиболее значимое изменение погоды начинается завтра. Температура значительно понизится уже ночью и днем - от минус 2 до +3 градусов. Естественно, при такой температуре уже появляется вторая фаза осадков: и дождь, и мокрый снег, и гололедица. Завтра тоже будет два вида интенсивных осадков, потому что очень низкое давление, и сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Днем осадки будут постепенно ослабевать, а ночью будет идти очень интенсивный дождь с мокрым снегом», - отметил он.