«Гололедица и дождь»: В Москве с 4 ноября установится временный снежный покров
В начале ноября температура ночью будет до -3 градусов, а днем в основном около нуля с сильными осадками в виде дождя и мокрого снега, заявил НСН Роман Вильфанд.
Начиная с 1 ноября погода в Москве и области будет очень переменчивой, дневные температуры не будут превышать +7 градусов, а сильный порывистый ветер создаст условия для гололедицы. Об этом в беседе с НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«С первого числа ноября погода будет очень изменчивая. Сегодня постепенно в течение дня температура достигнет очень высоких значений - до +10 градусов. Но при этом идет существенное понижение давления, появятся осадки в виде довольно интенсивного дождя. Сильный ветер с порывами 16-21 метров в секунду. Наиболее значимое изменение погоды начинается завтра. Температура значительно понизится уже ночью и днем - от минус 2 до +3 градусов. Естественно, при такой температуре уже появляется вторая фаза осадков: и дождь, и мокрый снег, и гололедица. Завтра тоже будет два вида интенсивных осадков, потому что очень низкое давление, и сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Днем осадки будут постепенно ослабевать, а ночью будет идти очень интенсивный дождь с мокрым снегом», - отметил он.
По словам Вильфанда, с 4 ноября на столичной земле установится временный снежный покров - снег будет идти до 7 ноября.
«С 3 по 4 ноября ночные температуры будут минус 1-3 градуса, по области до -5 градусов и гололедица. С 4 ноября установится временный снежный покров. Дальше будет однородный режим погоды. Ночью легкие морозы - 2, -7 градусов. Существенных условий для осадков нет, но с 5 по 7 ноября все-таки местами будет выпадать небольшой снег. А вот последние дни следующей недели, в пятницу и в субботу, прогнозируется повышение температуры днем от +3, до +7. Очень изменчивая погода. Дело в том, что ноябрь носит такое красивое название «Предзимье» - переходный сезон между осенью и зимой», - рассказал он.
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