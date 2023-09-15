Голикова заявила об устойчивом сокращении числа безработных

По её словам, за последнюю неделю количество зарегистрированных безработных в России сократилось на 11 тысяч человек, при этом число вакансий на портале «Работа России», наоборот, увеличилось на 186 тысяч.

«Число зарегистрированных безработных за прошедшую неделю сократилось... составляет 473 тысячи человек... количество вакантных рабочих мест на портале... с начала года возросло... составляет почти 1,8 млн предложений», – уточнила она.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что чрезвычайно низкий показатель безработицы в России выступает тормозом для роста отечественной экономики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

