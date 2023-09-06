В ЦБ заявили о нехватке персонала у 60% компаний

Более половины предприятий столкнулись с нехваткой рабочей силы, сообщается на сайте Банка России.

«Промышленность и сельское хозяйство»: В каких сферах не хватает рабочих кадров

В августе нехватку кадров испытывали 60% компаний. Особенно не хватало высококвалифицированных специалистов.

По данным Центробанка, наиболее остро нехватка рабочей силы ощущается в машиностроении и химической промышленности.

Росстат ранее сообщил, что уровень безработицы в России в июле составил 3%. В июне общая численность безработных составила 2,351 миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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