В ЦБ заявили о нехватке персонала у 60% компаний
6 сентября 202322:59
Более половины предприятий столкнулись с нехваткой рабочей силы, сообщается на сайте Банка России.
В августе нехватку кадров испытывали 60% компаний. Особенно не хватало высококвалифицированных специалистов.
По данным Центробанка, наиболее остро нехватка рабочей силы ощущается в машиностроении и химической промышленности.
Росстат ранее сообщил, что уровень безработицы в России в июле составил 3%. В июне общая численность безработных составила 2,351 миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru