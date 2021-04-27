Голикова заявила о возможном подъёме заболеваемости коронавирусом в РФ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о необходимости не допустить распространение коронавируса «выше тех цифр, которые сегодня есть», сообщает РИА Новости.
По её словам, апрель и май традиционно являются в России месяцами распространения сезонных вирусных инфекций, и COVID-19 «не является исключением», поэтому возможен рост числа подобных случаев.
Кроме того, Голикова назвала приблизительную дату достижения в стране коллективного иммунитета. По её мнению, это сентябрь 2021 года, при этом ситуация в регионах различается.
Ранее Голикова обратилась к туроператорам с просьбой не продавать туры на период после 1 июня в Турцию и Танзанию, сообщает RT. По её словам, следует дождаться соответствующего решения властей, которое будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в этих странах.
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