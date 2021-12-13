Голикова заявила о снижении заболеваемости ковидом в России на 7,3%

Вице-премьр Татьяна Голиков заявила, что 23% всех случаев коронавируса в России приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.

В России число зараженных коронавирусом превысило 10 миллионов

По её словам, за прошедшую неделю заболеваемость ковидом в стране снизилась, однако это снижение «пока не носит стабильного характера».

«По итогам 49 недели показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тысяч населения. Это на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе», - сказала она на заседании в Госдуме.

Голикова добавила, что в пяти регионах, а именно в Сахалинской области, в Адыгее и на Алтае, а также в Ненецком автономном округе и Камчатском крае по-прежнему наблюдается рост заболеваемости.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за минувшие сутки в России выявили 29 558 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии в стране заразились 10 046 454 человек, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РегионыЗаболеваниеКоронавирусТатьяна Голикова
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