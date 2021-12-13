Голикова заявила о снижении заболеваемости ковидом в России на 7,3%
Вице-премьр Татьяна Голиков заявила, что 23% всех случаев коронавируса в России приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, сообщает ТАСС.
По её словам, за прошедшую неделю заболеваемость ковидом в стране снизилась, однако это снижение «пока не носит стабильного характера».
«По итогам 49 недели показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тысяч населения. Это на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе», - сказала она на заседании в Госдуме.
Голикова добавила, что в пяти регионах, а именно в Сахалинской области, в Адыгее и на Алтае, а также в Ненецком автономном округе и Камчатском крае по-прежнему наблюдается рост заболеваемости.
Ранее в российском оперштабе заявили, что за минувшие сутки в России выявили 29 558 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии в стране заразились 10 046 454 человек, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- Лукашенко назначил нового председателя ЦИК
- В Ростуризме анонсировали новый этап программы туристического кешбэка с 18 января
- СМИ: Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнер»
- Два человека пропали без вести после столкновения судов в Балтийском море
- Голикова заявила о снижении заболеваемости ковидом в России на 7,3%
- СМИ: Устроившего скандал на блокпосту в Донбассе замглавы МВД Украины уволили
- В «Единой России» заявили о доработке проект о QR-кодах на транспорте
- В России подтвердили 29 558 случаев COVID-19 за сутки
- Неофициально переболевшим COVID-19 будут выдавать сертификат после теста на антитела
- СМИ: Количество пострадавших при взрыве в Серпуховском монастыре выросло до десяти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru