Голикова заявила о росте смертности в России в 2020 году

Смертность в России выросла на 18,6%: число умерших в 2020 году составило 2,138 млн человек, что на 340,3 тысячи больше показателей 2019 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Младенческая смертность снизилась на 8,2%. Отмечается снижение смертности от злокачественных новообразований на 1,0%, смертности от туберкулеза — на 9,2%, от болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией — на 7,9%», — цитирует Голикову ТАСС.

Как отметила вице-премьер, на показатель смертности повлияла коронавирусная инфекция. Голикова подчеркнула, что речь идет не только о случаях смерти непосредственно от COVID-19, но и от осложнений заболевания.

По словам зампреда правительства, специальные комиссии специалистов, в числе которых патологоанатомы, кардиологи, пульмонологи и эндокринологи проверили медицинские документы умерших и подтвердили ряд закономерностей.

«Новая коронавирусная инфекция приводит к осложнениям в течении сердечно-сосудистых заболеваний, вызывает прогрессирование болезни легких, влияет на нервную систему человека. Важно, что это может произойти не только в период острого течения заболевания, но и после выздоровления от COVID-19 в отдаленном периоде», — пояснила Голикова.

При этом, по словам вице-премьера, в мае 2021 года смертность снизилась на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и 3,7% — с апрелем нынешнего года.

