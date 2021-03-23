Голикова заявила о 60 тыс выявленных случаев ВИЧ за год

По словам Голиковой, эти данные являются предварительными. Она напомнила, что Минздрав публикует общую статистику по заболеваемости ВИЧ в России "ближе к лету", когда собираются более точные данные.

Агентство напоминает, что в 2019 году было выявлено 80 124 новых случаев заболевания. В 2018 году это число было еще больше и составило 85 995.

