Голикова заявила о 60 тыс выявленных случаев ВИЧ за год

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в интервью журналисту Антону Красовскому, что в 2020 году в России было зарегистрировано около 60 тысяч новых пациентов с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает Интерфакс.

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По словам Голиковой, эти данные являются предварительными. Она напомнила, что Минздрав публикует общую статистику по заболеваемости ВИЧ в России "ближе к лету", когда собираются более точные данные.

Агентство напоминает, что в 2019 году было выявлено 80 124 новых случаев заболевания. В 2018 году это число было еще больше и составило 85 995.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ВИЧЗдоровье
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