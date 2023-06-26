Голикова заявила, что выпускные и экзамены в РФ проходят штатно

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в тех регионах страны, где не вводились ограничения, выпускные прошли в штатном режиме.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ЭкзаменыВыпускной БалРоссияТатьяна Голикова

Горячие новости

Все новости

партнеры