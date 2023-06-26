Голикова заявила, что выпускные и экзамены в РФ проходят штатно
26 июня 202313:07
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru