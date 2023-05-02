Бойцы СВО включены в программу бесплатного переобучения россиян
Правительство России приняло решение о расширении программы бесплатного переобучения граждан, она дополнена участниками специальной военной операции на Украине. Как сообщает пресс-служба кабинета-министров, постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Участники спецоперации получают возможность пройти безвозмездно обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным на рынке труда специальностям. При этом для работодателей предусмотрены субсидии за приём на работу этих категорий сотрудников.
Программа будет включать и членов семей участников СВО, которые погибли при исполнении военного долга. Обучением участников спецоперации займутся Институт развития профобразования, Российская академия народного хозяйства и госслужбы, а также Томский государственный университет, уточняет RT.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее президент РФ Владимир Путин внёс изменения в указ об отсрочке от призыва по частичной мобилизации для участия в СВО. Она касается учащихся вузов.
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