Голикова заявила, что россияне не соблюдают масочный режим
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что масочный режим в настоящее время действует в 84 из 85 регионов России.
В ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным она рассказала, что данная мера профилактики коронаируса отменена только в Амурской области.
По словам Голиковой, не все россияне соблюдают масочный режим, поэтому необходимо обратить внимание на контроль.
Всеобщий масочный режим был введён в России с 28 октября 2020 года, сообщает журнал «Профиль». Согласно распоряжению Роспотребнадзора, маски следует носить во всех общественных местах, транспорте, лифте, такси, на парковках и в местах скопления людей.
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