Голикова заявила, что более 60% продаваемых в РФ лекарств производят в стране
63% лекарственных препаратов, продаваемых в России, производятся в стране. Это составляет каждую третью упаковку из пяти, потребляемых россиянами. Об этом на стратегической сессии по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья» заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам вице-премьера, почти 46% всех видов лекарственных препаратов, включая жизненно важные, производятся в России полностью на всех этапах производства, включая синтез активного вещества.
При этом треть всех закупаемых медицинских изделий также производится на территории России, отмечает газета «Известия».
Голикова ранее объявила о запуске нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" в 2025 году. Он будет ориентирован на интеграцию и координацию медицинских исследований и разработок, с фокусом на внедрении высокотехнологичных лекарств, инновационных медицинских изделий, биомедицинских технологий, радиофармацевтики и развитии искусственного интеллекта в здравоохранении, передает «Радиоточка НСН».
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