Голикова: В России предотвратили завоз шести опасных болезней
Завоз шести опасных инфекционных заболеваний предотвратили в России в 2023 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
«Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила... предотвратить завоз... болезней и сохранить здоровье наших граждан», — подчеркнула зампредседателя правительства.
Голикова добавила, что от сотрудников Роспотребнадзора ждут предложений по актуализации основ политики в области химической и биологической безопасности с учетом имеющегося опыта.
Ранее Татьяна Голикова сообщила, что за прошедший год в РФ в 1,8 раза выросла выявляемость онкологии и сахарного диабета, в 1,4 раза — сердечно-сосудистых заболеваний, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru