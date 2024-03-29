Голикова: В России предотвратили завоз шести опасных болезней

«Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила... предотвратить завоз... болезней и сохранить здоровье наших граждан», — подчеркнула зампредседателя правительства.

Голикова добавила, что от сотрудников Роспотребнадзора ждут предложений по актуализации основ политики в области химической и биологической безопасности с учетом имеющегося опыта.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что за прошедший год в РФ в 1,8 раза выросла выявляемость онкологии и сахарного диабета, в 1,4 раза — сердечно-сосудистых заболеваний, напоминает «Свободная пресса».

