Голикова: в России организован упорядоченный вывоз мигрантов
В России организован упорядоченный вывоз иностранных граждан в те страны, откуда они прибыли, передает Regnum слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
По ее словам, это плановая работа. Большинство мигрантов - граждане Узбекистана и Азербайджана.
По данным МВД, число трудовых мигрантов в России сократилось почти на четверть по сравнению с сентябрем 2019 года. По данным ведомства на 30 сентября 2020 года в стране трудились более 1 млн 795 тысяч иностранных граждан (на 30 сентября 2019-го — 2 млн 316,2 тысяч — 22,5%).
Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил компенсировать сокращение числа мигрантов вахтовыми рабочими.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru