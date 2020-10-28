Голикова: в РФ свободно менее 20% коек для COVID-пациентов

В настоящий момент в России свободно 19% коев для больных коронавирусом, приводит «Интерфакс» слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, всего развернуто более 223 тысяч коек для таких пациентов, из них 123 тысячи оснащены подачей кислорода и 28,4 тысячи - аппаратами ИВЛ.

При этом в ряде регионов запасов лекарств для борьбы с инфекцией и средств защиты для медиков осталось не более чем на две недели, добавила она и призвала власти регионов контролировать эту ситуацию.

По ее словам, в 38 регионах идет рост заболеваемости коронавирусом. также она призвала к системному тестированию медиков на коронавирус, отмечает RT.

В Москве за сутки выявлено 3,67 тысячи новых больных коронавирусом, что меньше, чем днем раньше, всего в городе с начала пандемии выявлено 409 тысяч больных, скончалось 6578 человек, 323 человека из числа больных коронавирусом в Москве подключены к аппаратам ИВЛ. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 727 заболевших, в Подмосковье – 505.

В России за минувшие сутки поставлен новый рекорд по числу смертей от коронавируса. В стране умерло 346 человек против 320 днем ранее, это тоже был рекорд с начала пандемии. При этом сократилось число выявленных случаев заболевания коронавирусом - 16,2 тысячи человек.

