Голикова уточнила требования по коронавирусу к прибывающим в Краснодарский край туристам

Постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о порядке допуска туристов в гостиницы и отели региона будет скорректировано. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, с 1 августа в места размещения туристов разрешат заселять граждан с медотводом от вакцинации, однако им будет необходимо предъявить ПЦР-тест.

«Начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации — ПЦР-тест, действительный 72 часа», — цитирует Голикову ТАСС.

Кроме того, не прошедшие вакцинацию россияне смогут сделать прививку в Краснодарском крае в течение трех дней с момента прибытия в регион.

Согласно решению властей Краснодарского Края, с 1 июля гостиницам, пансионатам и санаториям региона запрещено принимать туристов без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. С 1 августа в объектах размещения в Краснодарском крае будут приниматься отдыхающие, привившиеся от коронавируса либо перенесшие COVID-19 не более полугода назад.

