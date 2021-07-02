Голикова уточнила требования по коронавирусу к прибывающим в Краснодарский край туристам
Постановление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о порядке допуска туристов в гостиницы и отели региона будет скорректировано. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По словам вице-премьера, с 1 августа в места размещения туристов разрешат заселять граждан с медотводом от вакцинации, однако им будет необходимо предъявить ПЦР-тест.
«Начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат провакцинированного, в случае если есть отвод от вакцинации — ПЦР-тест, действительный 72 часа», — цитирует Голикову ТАСС.
Кроме того, не прошедшие вакцинацию россияне смогут сделать прививку в Краснодарском крае в течение трех дней с момента прибытия в регион.
Согласно решению властей Краснодарского Края, с 1 июля гостиницам, пансионатам и санаториям региона запрещено принимать туристов без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. С 1 августа в объектах размещения в Краснодарском крае будут приниматься отдыхающие, привившиеся от коронавируса либо перенесшие COVID-19 не более полугода назад.
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