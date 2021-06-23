Голикова: Турция примет меры в случае заболевания российских туристов
Турция примет все необходимые меры в случае заболевания российских граждан во время отпуска. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
По ее словам, турецкие власти дали понять российской сторона, что все необходимые меры будут приняты при необходимости.
Также Голикова подчеркнула, что важно привиться хотя бы одним компонентом вакцины перед поездкой в другие страны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новая индийская мутация коронавируса выявлена почти у 90% всех заболевших в столице.
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