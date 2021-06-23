Голикова: Турция примет меры в случае заболевания российских туристов

Турция примет все необходимые меры в случае заболевания российских граждан во время отпуска. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, турецкие власти дали понять российской сторона, что все необходимые меры будут приняты при необходимости.

Голикова сообщила о вакцинации более 20 миллионов россиян

Также Голикова подчеркнула, что важно привиться хотя бы одним компонентом вакцины перед поездкой в другие страны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новая индийская мутация коронавируса выявлена почти у 90% всех заболевших в столице.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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