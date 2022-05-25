Голикова: Темпы снижения рождаемости в РФ замедлились
25 мая 202219:17
Темпы снижения рождаемости в России замедлились. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Также она привела статистику по числу женщин репродуктивного возраста. По ее словам, данная категория женщин за десять лет сократилась на 4,5 млн человек, составив 7,5 млн.
Вице-премьер также отметила, что в РФ на 6,6% выросло число рождений третьих и последующих детей.
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25 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru