Голикова: Темпы снижения рождаемости в РФ замедлились

Также она привела статистику по числу женщин репродуктивного возраста. По ее словам, данная категория женщин за десять лет сократилась на 4,5 млн человек, составив 7,5 млн.

Вице-премьер также отметила, что в РФ на 6,6% выросло число рождений третьих и последующих детей.

