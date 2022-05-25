Голикова: Темпы снижения рождаемости в РФ замедлились

Темпы снижения рождаемости в России замедлились. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Голикова заявила о сокращении числа зарегистрированных безработных

Также она привела статистику по числу женщин репродуктивного возраста. По ее словам, данная категория женщин за десять лет сократилась на 4,5 млн человек, составив 7,5 млн.

Вице-премьер также отметила, что в РФ на 6,6% выросло число рождений третьих и последующих детей.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТатьяна Голикова
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