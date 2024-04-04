Голикова сообщила о начале повышенных выплат медикам в малых городах

Она отметила, что Минздрав формирует соответствующие реестры тех, кому положены эти выплаты. По словам Голиковой, медорганизации в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч уже представили такие реестры, в которых в общей сложности свыше 13 тысяч человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил с 1 марта повысить размер ежемесячных выплат медикам в малых городах, районных центрах и селах. Так, в городах с населением от 50 тысяч до 100 тыяч человек врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».



