Голикова сообщила о начале повышенных выплат медикам в малых городах
Медики в малых городах России уже получили первые повышенные выплаты за март. Об этом доложила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента с правительством.
Она отметила, что Минздрав формирует соответствующие реестры тех, кому положены эти выплаты. По словам Голиковой, медорганизации в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч уже представили такие реестры, в которых в общей сложности свыше 13 тысяч человек.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил с 1 марта повысить размер ежемесячных выплат медикам в малых городах, районных центрах и селах. Так, в городах с населением от 50 тысяч до 100 тыяч человек врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru