Голикова: Смертность от COVID-19 в РФ ниже мировой в 7,4 раза

Показатели смертности у больных кронавирусом в Российской Федерации ниже общемировых показателей в 7,4 раза. Такую статистику озвучила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на совещании президента по санитарно-эпидимиологической обстановке в стране.

При этом, по словам Голиковой, темпы роста числа случаев заражения COVID-19 в России уменьшились почти в 5 раз. Низкий процент летальных исходов Голикова объяснила, в частности, снижением с 25 до 20,6% удельного веса пневмоний в структуре инфицированных коронавирусом, сокращением периода от момента заболевания до даты госпитализации практически в 10 раз.

Доля инфицированных, которые переносят коронавирус без каких-либо симптомов, в России составляет 46,5%. Голикова также рассказала, что коечный фонд в стране для пациентов с COVID-19 дополнительно увеличен на 38,6%, при этом 41,3% из этих больничных мест в настоящее время не заняты.

