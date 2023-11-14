Голикова: Сертификаты на маткапитал получили более 373 тысяч семей

«Сертификаты на материнский капитал за первые 9 месяцев этого года получили более 373 тысяч семей», — указала Голикова.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что в рамках реализации нацпроекта «Демография» в стране ввели в эксплуатацию 1 641 детский сад, где было создано более 238 тысяч мест, пишет RT.

Между тем член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин предложил увеличить маткапитал, чтобы его хватало на покупку жилья, сообщает Ura.ru.

