Голикова: Сертификаты на маткапитал получили более 373 тысяч семей
Сертификаты на материнский капитал с начала года получили более 373 тысяч российских семей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает аппарат зампреда правительства.
«Сертификаты на материнский капитал за первые 9 месяцев этого года получили более 373 тысяч семей», — указала Голикова.
Кроме того, вице-премьер сообщила, что в рамках реализации нацпроекта «Демография» в стране ввели в эксплуатацию 1 641 детский сад, где было создано более 238 тысяч мест, пишет RT.
Между тем член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин предложил увеличить маткапитал, чтобы его хватало на покупку жилья, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru