Депутат Крупник призвал разрешить тратить маткапитал на фермерское хозяйство
Россиянам нужно дать возможность потратить маткапитал на развитие фермерского хозяйства, заявил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, передает RT.
Он предложил предоставить гражданам право тратить средства маткапитала на покупку домашней птицы, животных, семенного посевного материала или техники.
Накануне сообщалось, что в России предлагают ввести «отцовский» или «многодетный» капитал за рождение или усыновление третьего ребенка. Миллион рублей следует выдавать в дополнение к маткапиталу, говорится в докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ. Предложение может быть направлено в правительство.
Инициатива об отцовском капитале заслуживает внимания, однако ее невозможно будет воплотить в жизнь как минимум до 2026 года, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru