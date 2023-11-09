Депутат Крупник призвал разрешить тратить маткапитал на фермерское хозяйство

Накануне сообщалось, что в России предлагают ввести «отцовский» или «многодетный» капитал за рождение или усыновление третьего ребенка. Миллион рублей следует выдавать в дополнение к маткапиталу, говорится в докладе комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ. Предложение может быть направлено в правительство.

Инициатива об отцовском капитале заслуживает внимания, однако ее невозможно будет воплотить в жизнь как минимум до 2026 года, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина «Радиоточке НСН».

