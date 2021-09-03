Голикова: «Санитарный щит» - один из самых необходимых проектов

Проект «Санитарный щит» — один из самых необходимых в России. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на марафоне «Новое Знание».

Голикова сообщила о создании в России «санитарного щита»

«На сегодняшний день считаем, что этот проект является одним из самых необходимых, потому что это не единственная пандемия, с которой предстоит в нашей жизни встретиться», — цитирует Голикову РИА Новости.

По словам вице-премьера, к 2030 году планируется создание 30 российских лабораторий, работающих с опасными вирусами. Кроме того, специалисты смогут создавать вакцины для борьбы с заболеваниями за четыре месяца, отмечает RT.

При этом уже к 2024 году в рамках проекта «санитарный щит» в России создадут 15 лабораторий для работы с опасными вирусами и бактериями, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:ВирусТатьяна Голикова
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