Голикова: Решения Путина развивают сферу здравоохранения
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что решения президента России Владимира Путина Путина о создании нацпроекта по новым медицинским технологиям и о продлении программы модернизации первичного звена здравоохранения способствуют развитию сферы здравоохранения.
В подтверждение своих слов она добавила, что в стране развивается профилактическое направление. Голикова отметила, что в 2023 году 64% взрослых и 96% детей до 17 лет прошли профосмотры. Помимо этого, развивается специализированная и высокотехнологичная помощь.
«За последние шесть лет такую помощь получили 6,5 млн граждан — и эти цифры наращиваются. Появляются новые виды оказания высокотехнологичной помощи, а те, которые стали рутинными, погружаются в систему обязательного медицинского страхования», — сказала она.
Также за два года количество медучреждений, в которых есть современное оборудование для реабилитации, достигло 700 единиц. Реабилитацию прошли 2,5 млн человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru