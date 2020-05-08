Голикова рассказала о выплатах к 75-летию Победы
Выплаты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в апреле получили около 1,2 млн россиян. Как пишет ТАСС, об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом она рассказала в ходе видеосовещания по социально-экономическим вопросам. На нём, к слову, присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин, госпитализированный после заражения коронавирусной инфекцией.
Голикова подчеркнула, что в апреле размер выплат составил 71,4 млрд рублей.
В свою очередь, глава кабмина, заболевший COVID-19, отметил, что поддержка ветеранов со стороны государства должна быть постоянной и ощутимой, подчеркивает РИА ФАН.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что тест Михаила Мишустина на коронавирус оказался положительным. Глава кабмина был госпитализирован. Врио премьер-министра стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. 6 мая Владимир Путин в ходе заседании с главами регионов, которое проходит в формате видеоконференции, передал привет от заразившегося коронавирусной инфекцией премьер-министра Михаила Мишустина.
«Передаю всем привет от Михаила Мишустина», — заявил российский лидер.
По словам президента России, глава кабмина идет на поправку.
«Там все штатно. Не без температуры, как в таких случаях часто бывает», — сказал Путин.
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