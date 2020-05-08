Голикова рассказала о выплатах к 75-летию Победы

Выплаты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в апреле получили около 1,2 млн россиян. Как пишет ТАСС, об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом она рассказала в ходе видеосовещания по социально-экономическим вопросам. На нём, к слову, присутствовал премьер-министр Михаил Мишустин, госпитализированный после заражения коронавирусной инфекцией.

Голикова подчеркнула, что в апреле размер выплат составил 71,4 млрд рублей.

В свою очередь, глава кабмина, заболевший COVID-19, отметил, что поддержка ветеранов со стороны государства должна быть постоянной и ощутимой, подчеркивает РИА ФАН.