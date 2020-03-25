Голикова рассказала о тестировании на коронавирус в частных лабораториях

Тестирование на коронавирус с 25 марта смогут проводить две частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова добавила, что Роспотребнадзору поручено организовать взаимодействие с этими лабораториями, а также обеспечить «обязательный обмен данными, чтобы исключить ложно-положительные результаты».