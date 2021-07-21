Голикова рассказала о ситуации с COVID-19 в российских регионах
Ситуация с распространением коронавируса в большинстве регионов России остается напряженной. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами правительства.
«По итогам прошедшей недели зарегистрировано 174,2 тысячи случаев заболевания, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,7. Хотя это практически уровень прошлой недели, тем не менее в большинстве субъектов ситуация, как я сказала, остается напряженной», — сообщила вице-премьер.
При этом заболеваемость смещается из центральных и столичных регионов страны. Кроме того, Голикова подчеркнула, что в 10 российских регионах заболеваемость COVID-19 снижается, отмечает РИА ФАН.
За последние сутки в России подтвердили 23 704 новых случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране зарегистрировали 6 030 240 случаев заражения COVID-19, 5 404 797 человек выздоровели, 150 705 пациентов скончались, пишет «Свободная пресса».
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