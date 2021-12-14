Голикова рассказала о новых данных в COVID-сертификатах
Данные о медицинском отводе появятся в COVID-сертификатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Голикова объяснила, что штрих-код на сертификатах защищает документ от подделки.
Вице-премьер подчеркнула, что в коронавирусные сертификаты не вносятся данные, которые нарушают права россиян.
Голикова также поручила подготовить изменения в закон о выдаче сертификатов иностранным гражданам, которые привиты иностранными вакцинами, без посещения врачей.
Ранее Голикова рассказала, что коллективный иммунитет в России достиг показателя в 56,1%. Она отметила, что всего за четыре дня уровень коллективного иммунитета вырос на 0,4%.
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