Голикова рассказала о новых данных в COVID-сертификатах

Данные о медицинском отводе появятся в COVID-сертификатах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Голикова объяснила, что штрих-код на сертификатах защищает документ от подделки.

Голикова заявила о снижении заболеваемости ковидом в России на 7,3%

Вице-премьер подчеркнула, что в коронавирусные сертификаты не вносятся данные, которые нарушают права россиян.

Голикова также поручила подготовить изменения в закон о выдаче сертификатов иностранным гражданам, которые привиты иностранными вакцинами, без посещения врачей.

Ранее Голикова рассказала, что коллективный иммунитет в России достиг показателя в 56,1%. Она отметила, что всего за четыре дня уровень коллективного иммунитета вырос на 0,4%.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТатьяна Голикова
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