Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам

Голикова рассказала, что врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку в размере 18,5 тыс. рублей, врачи первичного звена - 14,5 тысяч рублей, скорой медицинской помощи - 11,5 тысяч рублей, а медперсонал среднего звена с 2023 года будет получать ежемесячные надбавки в размере 8 тысяч рублей, фельдшеры - 7 тысяч, младший медперсонал - 4 тысяч рублей.

«Поскольку, как сказал президент, уровень жизни во всех регионах страны разный, при установлении этих доплат будет учитываться коэффициент дифференциации региональный», - уточнила вице-премьер.

Она также добавила, что в бюджете ФОМС на доплаты медикам на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России увеличилось число многодетных семей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



