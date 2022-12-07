Голикова рассказала, как будут устанавливаться доплаты медикам

При установлении доплат медикам будет учитываться региональный коэффициент, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

По её словам, с 1 января 2023 года медработники в первичном звене, в центральных районных, районных больницах, а также те, кто работает на скорой помощи, получат дополнительные выплаты.

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Голикова рассказала, что врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку в размере 18,5 тыс. рублей, врачи первичного звена - 14,5 тысяч рублей, скорой медицинской помощи - 11,5 тысяч рублей, а медперсонал среднего звена с 2023 года будет получать ежемесячные надбавки в размере 8 тысяч рублей, фельдшеры - 7 тысяч, младший медперсонал - 4 тысяч рублей.

«Поскольку, как сказал президент, уровень жизни во всех регионах страны разный, при установлении этих доплат будет учитываться коэффициент дифференциации региональный», - уточнила вице-премьер.

Она также добавила, что в бюджете ФОМС на доплаты медикам на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России увеличилось число многодетных семей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ДоплатыВрачиМедикиТатьяна Голикова
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