Голикова: Распространение COVID-19 замедляется в 61 российском регионе

Распространение коронавирусной инфекции в российских регионах замедляется. Об этом на брифинге заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Зампред правительства отметила, что темпы распространения COVID-19 снизились в 61 регионе страны. Ранее подобные показатели были зафиксированы в 50 субъектах РФ.

Кроме того, Голикова сообщила о снижении числа регионов, где отмечается рост заболеваемости, с 33 до 23.

Также вице-премьер рассказала о состоянии коечного фонда в стране. По её словам, сегодня в России занято около 75,9% мест в стационарах.

