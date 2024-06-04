Голикова проверит организацию отдыха для детей из подтопленных регионов

Помимо этого, он поблагодарил коллег из регионов, которые подключаются к работе по организации таких поездок.

В свою очередь, Голикова рассказала, что по поручению президента на отдых детей выделено дополнительное финансирование от Оренбургской и Белгородской области.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что санатории и лагеря региона примут детей из подтопленных Оренбургской, Тюменской и Курганской областей на отдых и оздоровление. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



