Голикова проверит организацию отдыха для детей из подтопленных регионов
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой провести проверку реальной ситуации в сфере детского отдыха для детей из пострадавших от паводка регионов. Об этом сообщило РИА Новости.
Помимо этого, он поблагодарил коллег из регионов, которые подключаются к работе по организации таких поездок.
В свою очередь, Голикова рассказала, что по поручению президента на отдых детей выделено дополнительное финансирование от Оренбургской и Белгородской области.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что санатории и лагеря региона примут детей из подтопленных Оренбургской, Тюменской и Курганской областей на отдых и оздоровление. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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