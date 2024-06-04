Голикова проверит организацию отдыха для детей из подтопленных регионов

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой провести проверку реальной ситуации в сфере детского отдыха для детей из пострадавших от паводка регионов. Об этом сообщило РИА Новости.

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Помимо этого, он поблагодарил коллег из регионов, которые подключаются к работе по организации таких поездок.

В свою очередь, Голикова рассказала, что по поручению президента на отдых детей выделено дополнительное финансирование от Оренбургской и Белгородской области.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что санатории и лагеря региона примут детей из подтопленных Оренбургской, Тюменской и Курганской областей на отдых и оздоровление. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Детский ОтдыхПаводок

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