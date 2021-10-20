Голикова призвала регионы РФ ограничить работу общепита по ночам

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что регионам следует продолжать реализацию ранее принятых антиковидных мер, уже доказавших свою эффективность, сообщает ТАСС.

По её словам, кроме запрета на проведение развлекательных мероприятий, региональным властям нужно ограничить работу предприятий общественного питания в период с 23:00 до 6:00 часов.

Ранее президент России Владимир Путин по предложению Голиковой объявил в стране нерабочую неделю с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября, сообщают «Невские новости».

