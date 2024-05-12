Голикова предрекла снижение числа женщин репродуктивного возраста в России
Число женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться, заявила кандидат на пост вице-премьера по социальной политике Татьяна Голикова в ходе заседания профильного комитета Госдумы.
По ее словам, число женщин в возрасте 20-29 лет начнет прирастать только после 2028 года. Голикова указала на важность выработки мер поддержки семей для повышения рождаемости, пишет ТАСС.
«Потому что женщины принимают решение о рождении первого ребенка уже в более позднем возрасте», - объяснила она.
Голикова напомнила, что президент Владимир Путин поставить задачу увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,8 к 2036 году. В 2023-м этот показатель находился на уровне 1,41.
По данным Росстата, в первом квартале 2024 года в России родились 300,2 тысячи младенцев. Это на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru