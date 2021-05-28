Голикова поручила создать новые рабочие места в регионах с низкой занятостью

Пандемия COVID-19 привела к существенному снижению численности занятого населения в Республике Дагестан, Псковской и Кировской областях, а также в Еврейской АО. В связи с этим Минэкономразвития совместно с этим регионами должно проработать возможность создания там новых рабочих мест. Об этом сообщили в секретарите вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет ТАСС.

Кроме того, главы этих регионов должны предоставить данные о причинах снижения численности занятого населения на рынке труда, включая сезонные факторы. Доклады будут представлены в Минтруде. Ведомство, в свою очередь, на их основе должно скорректировать региональные программы для достижения допандемических значений.