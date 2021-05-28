Голикова поручила создать новые рабочие места в регионах с низкой занятостью

Пандемия COVID-19 привела к существенному снижению численности занятого населения в Республике Дагестан, Псковской и Кировской областях, а также в Еврейской АО. В связи с этим Минэкономразвития совместно с этим регионами должно проработать возможность создания там новых рабочих мест. Об этом сообщили в секретарите вице-премьера Татьяны Голиковой, пишет ТАСС.

Кроме того, главы этих регионов должны предоставить данные о причинах снижения численности занятого населения на рынке труда, включая сезонные факторы. Доклады будут представлены в Минтруде. Ведомство, в свою очередь, на их основе должно скорректировать региональные программы для достижения допандемических значений.

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К слову, ранее сообщалось, что россияне готовы отказаться от отпуска, если им будут платить зарплату более 400 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». В среднем по стране сотрудники готовы отказаться от положенного отдыха при ежемесячной зарплате в 413,6 тысяч рублей, пишет RT.

Москвичи согласятся трудиться не отдыхая за 405,1 тысяч рублей, жители Санкт-Петербурга - за 418,3 тысяч рублей, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:БезработицаРаботаТатьяна Голикова
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