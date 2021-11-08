Заболевший коронавирусом актер Валерий Гаркалин перенес операцию
Народный артист России Валерий Гаркалин перенес экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки, сообщает KP.RU.
Ранее он заболел коронавирусом и находился в тяжелом состоянии. 2 октября актер был доставлен в больницу №40 в Коммунарке, артиста подключили к аппарату ЭВЛ. 23 октября врачи ввели Гаркалина в искусственную кому.
По данным источника, в ходе осмотра 6 ноября у актера диагностировали пневмоторакс. После чего и была проведена операция, которую актер успешно перенес. При этом его состояние до сих оценивается как тяжелое.
Ранее в СМИ отмечалось, что коронавирус развился у Гаркалина на фоне хронических проблем с сердцем. В его грудной клетке скопился воздух.
Валерий Гаркалин – актер, народный артист РФ, театральный педагог. Известен зрителям благодаря фильмам «Царь Иван Грозный», «Ландыш серебристый», «Участок» и другие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 400 / сут.
Умерли
248 тыс.+1 190 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+25 582 / сут.
- Подмосковье обновило антирекорд по заболеваемости коронавирусом
- Диетологи раскрыли секрет борьбы с ожирением
- Иммунолог: симптомы дельта-штамма стали похожи на начало простуды
- Голикова поручила оценить дефицит медиков в регионах
- Рашкин заявил, что готов помогать следствию в деле о лосе
- Заболевший коронавирусом актер Валерий Гаркалин перенес операцию
- Захарова осудила действия Польши по отношению к мигрантам
- Строительство «Северного потока – 2» завершено
- Медведев поддержал увеличение трат бюджета на развитие сел
- Суд оштрафовал Telegram на 4 млн за отказ удалять контент
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru