Заболевший коронавирусом актер Валерий Гаркалин перенес операцию

Народный артист России Валерий Гаркалин перенес экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки, сообщает KP.RU.

Ранее он заболел коронавирусом и находился в тяжелом состоянии. 2 октября актер был доставлен в больницу №40 в Коммунарке, артиста подключили к аппарату ЭВЛ. 23 октября врачи ввели Гаркалина в искусственную кому.

По данным источника, в ходе осмотра 6 ноября у актера диагностировали пневмоторакс. После чего и была проведена операция, которую актер успешно перенес. При этом его состояние до сих оценивается как тяжелое.