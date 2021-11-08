Заболевший коронавирусом актер Валерий Гаркалин перенес операцию

Народный артист России Валерий Гаркалин перенес экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки, сообщает KP.RU.

Ранее он заболел коронавирусом и находился в тяжелом состоянии. 2 октября актер был доставлен в больницу №40 в Коммунарке, артиста подключили к аппарату ЭВЛ. 23 октября врачи ввели Гаркалина в искусственную кому.

По данным источника, в ходе осмотра 6 ноября у актера диагностировали пневмоторакс. После чего и была проведена операция, которую актер успешно перенес. При этом его состояние до сих оценивается как тяжелое.

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Ранее в СМИ отмечалось, что коронавирус развился у Гаркалина на фоне хронических проблем с сердцем. В его грудной клетке скопился воздух.

Валерий Гаркалин – актер, народный артист РФ, театральный педагог. Известен зрителям благодаря фильмам «Царь Иван Грозный», «Ландыш серебристый», «Участок» и другие.

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Фото: facebook.com/GITIS.official
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