Голикова поручила Минобрнауки выявлять случаи антиобщественного поведения студентов
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минобрнауки проводить анализ случаев антиобщественного поведения несовершеннолетних студентов вузов. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минпросвещения.
Из документа следует, что такой анализ нужен для корректировки методического сопровождения и планов воспитательной работы. Также Голикова поручила Минобрнауки совместно с МВД проработать вопрос взаимодействия территориальных органов МВД и администрации вузов по выявлению студентов, проявляющих антиобщественное поведение.
Газета «Известия» в октябре сообщала, что комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки разработать рекомендации по изучению склонности учащихся к насилию и агрессии, а также увеличить количество педагогов-психологов в учреждениях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru