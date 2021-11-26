Голикова поручила Минобрнауки выявлять случаи антиобщественного поведения студентов

Из документа следует, что такой анализ нужен для корректировки методического сопровождения и планов воспитательной работы. Также Голикова поручила Минобрнауки совместно с МВД проработать вопрос взаимодействия территориальных органов МВД и администрации вузов по выявлению студентов, проявляющих антиобщественное поведение.

Газета «Известия» в октябре сообщала, что комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки разработать рекомендации по изучению склонности учащихся к насилию и агрессии, а также увеличить количество педагогов-психологов в учреждениях.

