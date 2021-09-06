Голикова: Почти треть смертей в России приходится на трудоспособный возраст

Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, 80% умерших – это мужчины. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что именно высокая смертность трудоспособного населения является основной причиной низкой продолжительности жизни в стране.

Также Голикова добавила, что 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания, пишет RT.