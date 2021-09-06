Голикова: Почти треть смертей в России приходится на трудоспособный возраст

Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, 80% умерших – это мужчины. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что именно высокая смертность трудоспособного населения является основной причиной низкой продолжительности жизни в стране.

Также Голикова добавила, что 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания, пишет RT.

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А 27 августа стало известно, что смертность в РФ в июле текущего года выросла на 18,6% по сравнению с июлем прошлого года. По данным Росстата, в России в июле 2021-го зарегистрирована смерть 215,3 тыс. человек (181,5 тысяч смертей в июле прошлого года).

Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, это связано со значительным ростом заражений коронавирусом. Она подчеркнула, что весь прирост по смертности приходится на случаи заражения коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СмертностьРоссияТатьяна Голикова
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