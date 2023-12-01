Голикова: Ожидаемая продолжительность жизни выросла до 73,5 года
Ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась до 73,5 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.
«Наша основная и главная цель, которая поставлена президентом страны — это сохранение населения, здоровья и благополучия людей. И, конечно, у здравоохранения здесь весомая и главная роль», — указала зампред правительства.
По словам Голиковой, добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни удалось за девять месяцев текущего года благодаря «совместной слаженной работе».
Между тем президент Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в стране по итогам года составит около 74 лет, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru