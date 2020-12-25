Голикова оценила ситуацию с лекарствами для онкобольных в России
Необходимые россиянам онкопрепараты будут находиться в обращении в следующем году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с производителями лекарственных препаратов.
По словам Голиковой, с 2021 года в стране планируется запуск ломустина и третиноина, ранее не производившихся в России.
Кроме того, правительство приняло решение о ввозе лекарств, производимых за рубежом. Вице-премьер сообщила, что уже завезены онкаспар, мелфалан, готовится к ввозу прокарбазин, отмечает RT.
Голикова подчеркнула, что благодаря принятым мерам удастся покрыть дефицит этих лекарств. Кроме того, за шесть недель в гражданский оборот поступили дополнительные 4 миллиона упаковок дефицитных препаратов.
Также вице-премьер рассказала, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минздрав и Минторг провели в ряде регионов мастер-классы для отработки процесса закупки лекарств. Мероприятия выявили необходимость упрощения процедуры, централизации закупок в регионах и работы над совместными закупками сразу несколькими субъектами РФ.
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