Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионах России имеет тенденцию к стабилизации, однако возможны колебания заболеваемости, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова в ходе заседания проектных комитетов по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография». Стенограмма мероприятия опубликована на сайте правительства РФ.
По словам вице-премьера, в апреле и мае традиционно отмечается повышение сезонной заболеваемости.
«С учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом», — сообщила Голикова.
Кроме того, зампред правительства призвала всех граждан страны привиться от коронавируса, отметив, что вакцинация — залог стабильной ситуации в стране и уже имеющихся достижений.
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