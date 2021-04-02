Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионах России имеет тенденцию к стабилизации, однако возможны колебания заболеваемости, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова в ходе заседания проектных комитетов по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография». Стенограмма мероприятия опубликована на сайте правительства РФ.

По словам вице-премьера, в апреле и мае традиционно отмечается повышение сезонной заболеваемости.

«С учетом того, что COVID, по заключению специалистов, также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом», — сообщила Голикова.

Кроме того, зампред правительства призвала всех граждан страны привиться от коронавируса, отметив, что вакцинация — залог стабильной ситуации в стране и уже имеющихся достижений.

