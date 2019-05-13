Голикова объяснила необходимость длинных майских праздников

Ura.ru напоминает, что праздничные майские выходные в этом году составили девять дней — с 1 по 5 число, а также с 9 по 12 мая. Минтруд предложил повторить такой опыт в 2020 году.

Ранее НСН писала, что Роструд рассказал, когда россиян ждут новые длинные выходные дни. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это будет лишь в ноябре этого года. Тогда по случаю Дня народного единства россияне будут отдыхать с субботы, 2 ноября по понедельник, 4 ноября.

