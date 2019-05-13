Голикова объяснила необходимость длинных майских праздников
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что выступает против сокращения майских праздников. Как пишет РИА Новости, столь продолжительные каникулы необходимо оставить, чтобы жители страны могли «заняться хозяйством на огороде».
Как отмечает Газета.ру, Голикова подчеркнула что выходные дни с январских праздников на майские перенесли специально. Ранее дискуссия о необходимости сократить длинные выходные разгорелась в Twitter.
Ura.ru напоминает, что праздничные майские выходные в этом году составили девять дней — с 1 по 5 число, а также с 9 по 12 мая. Минтруд предложил повторить такой опыт в 2020 году.
Ранее НСН писала, что Роструд рассказал, когда россиян ждут новые длинные выходные дни. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это будет лишь в ноябре этого года. Тогда по случаю Дня народного единства россияне будут отдыхать с субботы, 2 ноября по понедельник, 4 ноября.
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