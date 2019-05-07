Общество

Минтруд предлагает урезать новогодний загул в 2020 году за счёт мая

7 мая19:57

Министерство труда опубликовало проект выходных и праздничных дней на 2020 год. Оно, в частности, хочет перенести выходные дни с новогодних каникул на майские праздники, передает Ura.ru.

Таким образом, согласно инициативе Минтруда, майские каникулы должны будут продлиться с 1 по 5 мая, включительно. Кроме того, выходными будут 9, 10 и 11 мая.

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Причём, согласно Трудовому кодексу, 4 и 5 января останутся выходными днями и новогодние каникулы будут длиться с 1 по 8 января, уточняет РЕН ТВ.

Также, как отмечает «Свободная пресса», граждан ожидают ещё три серии трехдневных выходных. В феврале по случаю Дня защитника Отечества (с 22 по 24 февраля), в марте в связи с Международным женским днём (с 7 по 9 марта) и на День России (с 12 по 14 июня). Еще на один выходной жители страны смогут рассчитывать в ноябре.

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Фото: Владимир Смирнов/TASS
ТЕГИ:КаникулыВыходныеМинтруд

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