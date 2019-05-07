Минтруд предлагает урезать новогодний загул в 2020 году за счёт мая

Министерство труда опубликовало проект выходных и праздничных дней на 2020 год. Оно, в частности, хочет перенести выходные дни с новогодних каникул на майские праздники, передает Ura.ru.

Таким образом, согласно инициативе Минтруда, майские каникулы должны будут продлиться с 1 по 5 мая, включительно. Кроме того, выходными будут 9, 10 и 11 мая.