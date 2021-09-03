Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета в РФ
Россия осенью может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, считает заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По её словам, для этого необходимо вакцинировать 90 миллионов жителей страны (80%).
Как уточнила вице-премьер, хотя бы первую дозу COVID-вакцины получили 45,4 миллиона россиян, 38,5 миллиона завершили вакцинацию. Такие цифры Голикова озвучила, выступая на образовательном марафоне «Новое знание», который приурочен к началу учебного года.
Вице-премьер рассказал, что новая коронавирусная инфекция включена во вторую группу патогенности, куда также, например, входят чума и Сибирская язва.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 218,5 миллиона человек, свыше 4,5 миллиона скончались от осложненией, вызванных COVID-19. В России, по данным федерального оперативного штаба, зафиксировано почти 7 миллионов случаев заражения, умерли около 185 тысяч, выздоровели более 6 миллионов человек.
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