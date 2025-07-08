Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты

Размер семейной налоговой выплаты составит от 56 тысяч до 189 тысяч рублей за год. Об этом на заседании фракции КПРФ в Госдуме заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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Она отметила, что зависеть размер выплаты будет от количества детей в семье. При этом среднедушевой доход не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимума.

Претендовать на выплату, которая начнёт действовать в 2026 году, смогут работающие родители с двумя и более детьми. Речь идёт о НДФЛ, который будет пересчитываться по ставке 6%, а разница будет компенсироваться.

Ранее в Минтруда заявили, что семейную налоговую выплату смогут получить более четырёх млн родителей, которые воспитывают почти 11 млн детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:НДФЛВыплатыМногодетные СемьиТатьяна Голикова

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